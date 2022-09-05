الصباح السياسي
آمال معلقة على الميزانية
ينتظر أن يجتمع عزيز أخنوش رئيس الحكومة منتصف الشهر الجاري بزعماء النقابات الأكثر تمثيلا من أجل حضور أول اجتماع للجنة العليا للحوار الاجتماعي، بعد توقيع الاتفاق الاجتماعي في 30 أبريل الماضي، يجمع بين رئاسة الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قصد إدلاءأكمل القراءة »
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