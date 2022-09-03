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الصباح الفني

معرض‭ ‬فني‭ ‬لمحيمدات‭ ‬بالقنيطرة

منذ 10 ثواني
حط‭ ‬الفنان‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬حمزة‭ ‬محيمدات‭ ‬الرحال،‭ ‬أمس‭ (‬الجمعة‭) ‬بالقنيطرة‭ ‬بمعرضه‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ ‬‭”‬نداء‭ ‬الروح‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬كورونا‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬يتواصل‭ ‬برواق‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬8‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭.‬ المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬المديرية‭ ‬الإقليمية‭ ‬لقطاع‭ ‬الثقافة،‭ ‬هو‭ ‬خلاصة‭ ‬التقاط‭ ‬محيمدات‭ ‬بفضل‭ ‬حسه‭ ‬الفني‭ ‬لتجربة‭أكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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