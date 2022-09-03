الصباح الفني
معرض فني لمحيمدات بالقنيطرة
حط الفنان الفوتوغرافي حمزة محيمدات الرحال، أمس (الجمعة) بالقنيطرة بمعرضه الفني الذي اختار له عنوان ”نداء الروح في زمن كورونا”، الذي يتواصل برواق المركز الثقافي إلى غاية 8 شتنبر الجاري. المعرض الذي يقام بدعم من المديرية الإقليمية لقطاع الثقافة، هو خلاصة التقاط محيمدات بفضل حسه الفني لتجربةأكمل القراءة »
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