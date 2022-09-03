الرياضة
ملفات فرق مهددة بالإلغاء
تناقضات وأخطاء في التأهيل وعدم وجود الضمانات كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” وجود اختلالات في ملفات الأندية، على بعد يومين من انطلاق بطولة القسم الأول لكرة القدم. وأوضحت مصادر مطلعة أن الأندية الوطنية لم تستوعب التغييرات الجديدة في مساطر تأهيل اللاعبين وشروط الانتداب، وارتكبت عدة أخطاء، جعلتأكمل القراءة »
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