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دار الشعر بمراكش تعلن موسمها الثقافي
الأبواب المفتوحة في انطلاق برنامجها الشعري للموسم السادس تراهن دار الشعر بمراكش، ضمن الاحتفاء بسنتها السادسة، على موسم ثقافي استثنائي، مؤكدة أنه رهان على تنويع البرمجة والانفتاح على الجهات الست في الجنوب المغربي، وتقديم تجارب وحساسيات شعرية ونقدية وفنية تنتمي لشجرة الشعر المغربي، وانتقال إلى انفتاح الدار،أكمل القراءة »
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