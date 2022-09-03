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وطنية

بايتاس‭: ‬لا‭ ‬خلاف‭ ‬في‭ ‬الأغلبية‭ ‬الحكومية

منذ 3 ثواني
بايتاس‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭                                                   (‬أرشيف‭)‬
قال‭ ‬إن‭ ‬التعديل‭ ‬الحكومي‭ ‬مرتبط‭ ‬بالنقاش‭ ‬السياسي‭ ‬والإجراء‭ ‬الدستوري ترك‭ ‬مصطفى‭ ‬بايتاس،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الباب‭ ‬مفتوحا‭ ‬على‭ ‬خيارات‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬راج‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬إجراء‭ ‬التعديل‭ ‬الحكومي‭ ‬الموسع‭ ‬أو‭ ‬الجزئي،‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬إجرائه،‭ ‬أو‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بتعيين‭ ‬كتاب‭ ‬دولة‭ ‬فقط‭ ‬لمساعدة‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬لن‭ ‬يستطيعوا‭أكمل القراءة »

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