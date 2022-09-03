وطنية
بايتاس: لا خلاف في الأغلبية الحكومية
قال إن التعديل الحكومي مرتبط بالنقاش السياسي والإجراء الدستوري ترك مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الباب مفتوحا على خيارات كثيرة حول ما راج عن إمكانية إجراء التعديل الحكومي الموسع أو الجزئي، أو عدم إجرائه، أو الاكتفاء بتعيين كتاب دولة فقط لمساعدة بعض الوزراء الذين لن يستطيعواأكمل القراءة »
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