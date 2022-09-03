الرياضة
20 ألف تذكرة لقمة “الماص” وتطوان
درفلو: لقيت استقبالا رائعا وسنقدم موسما جيدا طبع المغرب الفاسي 20 ألف تذكرة لمباراة اليوم (السبت) أمام العائد للقسم الأول المغرب التطواني في الثامنة والنصف بالمركب الرياضي بفاس. وحدد المغرب الفاسي أثمنة التذاكر في 30 درهما للمدرجات المكشوفة وخلف المرميين، و100 درهم للمنصة العادية، فيما تم تحديدأكمل القراءة »
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