ملف الصباح
المغرب حرام و”مرقتو” حلال
فرنسا تمارس الابتزاز السياسي لضمان مصالحها الاقتصادية والتجارية تعرف العلاقات المغربية الفرنسية برودة، خلال الأشهر الأخيرة، مقابل استعادة الحيوية في علاقات الرباط ببلدان أخرى، خاصة إسبانيا وألمانيا، بعد وصولها إلى مستويات من التوتر غير مسبوقة. وتوظف فرنسا في محاولتها تطويع المغرب لما يخدم أجندتها ومصالحها الاقتصادية والتجاريةأكمل القراءة »
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