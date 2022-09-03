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الرياضة

عاصفة توقف مباراة بني ملال ووادي زم

منذ 5 ثواني
أصيبت حافلة سريع وادي زم بخسائر بعد سقوط شجرة إثر هبوب رياح عاصفية، أثناء مباراة إعدادية أمام رجاء بني ملال مساء أول أمس (الخميس). ولم يصب أي لاعب بأذى، وحالت العاصفة والأمطار الغزيرة التي شهدتها بني ملال دون إتمام المباراة التي توقفت بعد بداية الجولة الثانية بدقائق،أكمل القراءة »

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منذ 5 ثواني


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