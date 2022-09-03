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الرياضة

انقلاب سريع على خليفة البيضي

منذ 10 ثواني
تشكيل لجنة مؤقتة لتدبير الفريق عين عبد الحميد غنيمي، رئيسا للجنة تصريف الأعمال ليوسفية برشيد، خلال الجمع العام الاستثنائي، الذي انعقد أول أمس (الخميس)، بقاعة الندوات بالملعب البلدي ببرشيد، بحضور 12 منخرطا، من أصل 13. ومر الجمع العام الاستثنائي بحضور عبد اللطيف مقتريض ممثل الجامعة، وخالد المغافريأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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