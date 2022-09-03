وطنية
الهبيل يدعو رجال السلطة إلى سياسة القرب
والي جهة بني ملال خنيفرة أكد على تحسين الخدمات لجعل الإدارة الترابية أداة فعالة ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، عصر أول أمس (الخميس)، بمقر الولاية، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد، بحضور ممثلي السلطة القضائية، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين والمنتخبينأكمل القراءة »
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