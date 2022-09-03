ربورتاج
الوليدية… مؤهلات سياحية واعدة
مميزات خاصة لمياه الشاطئ بوابة سيدي بنور على المحيط الأطلسي تجمع فيها البحر والغابة والجبل أنواع مختلفة من الصدفيات تزخر بها المنطقة (خاص) جولات سياحية على المراكب (خاص) تتوفر الوليدية التابعة ترابيا وإداريا لإقليم سيدي بنور، على موقع سياحي تنفرد به دون غيرها، إذ تقع في مرتفعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا