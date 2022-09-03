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ربورتاج

الوليدية‭… ‬مؤهلات‭ ‬سياحية‭ ‬واعدة

منذ دقيقتين
مميزات‭ ‬خاصة‭ ‬لمياه‭ ‬الشاطئ بوابة‭ ‬سيدي‭ ‬بنور‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬تجمع‭ ‬فيها‭ ‬البحر‭ ‬والغابة‭ ‬والجبل أنواع مختلفة من الصدفيات تزخر بها المنطقة (خاص) جولات سياحية على المراكب (خاص) تتوفر‭ ‬الوليدية‭ ‬التابعة‭ ‬ترابيا‭ ‬وإداريا‭ ‬لإقليم‭ ‬سيدي‭ ‬بنور،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬سياحي‭ ‬تنفرد‭ ‬به‭ ‬دون‭ ‬غيرها،‭ ‬إذ‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬مرتفع‭أكمل القراءة »

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