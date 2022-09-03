fbpx
الرياضة

الجامعة تتوعد الأندية

منذ دقيقتين
دورية تمهد لمعاقبة الفرق على مشاكل تنظيم المباريات توعدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية المخالفة للوائح تنظيم المباريات، خاصة من ناحية توقيت وصولها ودخولها الملعب، بغرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم. وعممت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، دورية على جميع الأندية المشاركة في منافسات البطولةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.