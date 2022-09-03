الرياضة
الجامعة تتوعد الأندية
دورية تمهد لمعاقبة الفرق على مشاكل تنظيم المباريات توعدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الأندية المخالفة للوائح تنظيم المباريات، خاصة من ناحية توقيت وصولها ودخولها الملعب، بغرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم. وعممت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، دورية على جميع الأندية المشاركة في منافسات البطولةأكمل القراءة »
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