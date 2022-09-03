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منذ 4 دقائق
وهبي في “رمسيس باريس” تستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تصوير دورها في فيلمها الجديد “رمسيس باريس”، من إخراج أحمد خالد موسى. وتم اختيار منطقة منشأة ناصر بالقاهرة فضاء للتصوير، بعدما انتهى فريق العمل من إنجاز مشاهد الفيلم في باريس. وتدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدي،أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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