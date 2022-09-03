ملف الصباح
اللعب على الحبلين
لبكر: سياسة فرنسا إزاء المغرب مطبوعة بالمصلحية والاستفزاز قال الدكتور رشيد لبكر،أستاذ القانون العام، إن أزمة التأشيرات بين فرنسا والمغرب، ليست إلا مشكلا بسيطا وسط كومة مشاكل، تفرزها النظرة الأحادية لهذا البلد الاستعماري، وهي بمثابة لي الذراع للحصول على مكاسب لفرض موقفها من مسألة عمليات الترحيل منأكمل القراءة »
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