fbpx
ملف الصباح

اللعب على الحبلين

منذ دقيقتين
لبكر: سياسة فرنسا إزاء المغرب مطبوعة بالمصلحية والاستفزاز قال الدكتور رشيد لبكر،أستاذ القانون العام، إن أزمة التأشيرات بين فرنسا والمغرب، ليست إلا مشكلا بسيطا وسط كومة مشاكل، تفرزها النظرة الأحادية لهذا البلد الاستعماري، وهي بمثابة لي الذراع للحصول على مكاسب لفرض موقفها من مسألة عمليات الترحيل منأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.