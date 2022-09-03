الرياضة
أوباميانغ بقميص لوكاكو
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، عن رقم القميص الذي سيرتديه مهاجمه الجديد، بيير إيميريك أوباميانغ. وبحسب الموقع الرسمي لتشيلسي، فإن أوباميانغ سيرتدي القميص رقم 9، الذي كان يرتديه مهاجم الفريق السابق، البلجيكي روميلو لوكاكو قبل إعارته لصفوف إنتر ميلان. وأعلن برشلونة توصله لاتفاق مع تشيلسي، لرحيل أوباميانغ إلىأكمل القراءة »
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