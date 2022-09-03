الرياضة
هازار باق في مدريد
انتهى سوق الانتقالات الصيفية، والذي كان هادئا داخل قلعة سانتياغو برنابيو، بعدما حسم ريال مدريد صفقاته مبكرا. إدارة الريال برئاسة فلورينتينو بيريز اكتفت بالتعاقد مع أنطونيو روديغر في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع تشيلسي، بجانب شراء عقذ أوريلين تشواميني من موناكو مقابل 80 مليون أورو.أكمل القراءة »
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