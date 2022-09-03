اذاعة وتلفزيون
وجوه جديدة في “حياة 2”
“إم بي سي 5” تراهن على تجدد أحداثه لجلب مشاهدة كبيرة قالت مصادر مطلعة إن الجزء الثاني من مسلسل “حياة” والذي تجسد فيه ابتسام تسكت دور البطولة، جاهز للعرض على شاشة قناة “إم بي سي5”. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد عرض الجزء الأولى، خلال الموسم التلفزيوني الماضي،أكمل القراءة »
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