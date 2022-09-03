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الرياضة

غوارديولا يرفض نيمار

منذ 5 دقائق
فجر تقرير صحافي إسباني، مفاجأة مدوية، برفض بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، في الساعات الأخيرة قبل نهاية الميركاتو الصيفي. وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية” إن باريس سان جيرمان عرض على مانشستر سيتي التعاقد مع نيمار، لكن غوارديولا رفض العرضأكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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