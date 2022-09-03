الرياضة
نهاية مسلسل ألونسو
تمكن نادي برشلونة من الظفر بخدمات الإسباني ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي، في اللحظات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية. وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه بموقع تويتر، عن توقيع ألونسو للبارسا في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع البلوز. وأوضح أن الفريق الكتالوني سيعلن عن الصفقةأكمل القراءة »
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