وطنية
أعوان السلطة غاضبون
انتقدوا طمس النظام الأساسي وطالبوا بلجان تقص حول الترقيات عبر العشرات من أعوان السلطة عن انزعاجهم لعدم تفاعل وزارة الداخلية مع مطالبهم الرامية إلى إرسال لجان مراقبة وافتحاص إلى كل العمالات للوقوف على ما وصفوه بالخروقات السائدة في الإدارة التي أجهزت على حقوقهم. وعدد أعوان السلطة الخروقاتأكمل القراءة »
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