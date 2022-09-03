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اذاعة وتلفزيون

“غيثة” في عرض بالبيضاء

منذ دقيقتين
يحتضن مسرح ابن امسيك بالبيضاء، مساء اليوم (السبت)، ابتداء من الثامنة، العرض الأول لمسرحية “غيثة” وهي من تأليف عادل الضريسي ودراماتورجيا الفنان إدريس الروخ. ويشارك في تشخيص هذه المسرحية التي استغرق إعدادها أكثر من سنة، كل من الممثلة حنان خالدي والممثل عبد الله شيشا ويونس لخروف. وأفادأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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