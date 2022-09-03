وطنية
أجور القطاع الخاص في أجندة الحوار الاجتماعي
ستطالب المركزيات النقابية بتحسين الأوضاع المادية لآلاف المستخدمين في القطاع الخاص، الذين تحملوا لوحدهم أعباء توالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، بسبب جمود سلم الأجور، وذلك في جولة الحوار الاجتماعي، المرتقب عقده الأسبوع المقبل، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن نقابيين، سيقترحون على الحكومة في طاولةأكمل القراءة »
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