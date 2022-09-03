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وطنية

أجور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬أجندة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي

منذ دقيقتين
ستطالب‭ ‬المركزيات‭ ‬النقابية‭ ‬بتحسين‭ ‬الأوضاع‭ ‬المادية‭ ‬لآلاف‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬الذين‭ ‬تحملوا‭ ‬لوحدهم‭ ‬أعباء‭ ‬توالي‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬بسبب‭ ‬جمود‭ ‬سلم‭ ‬الأجور،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬المرتقب‭ ‬عقده‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬نقابيين،‭ ‬سيقترحون‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬طاولة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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