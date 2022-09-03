الرياضة
الحسنية يحرج بركان بميدانه
300 مشجع رافقوا الفريق السوسي وطرد مهري يفسد فرحتهم حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا خارج ملعبه على نهضة بركان بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الخميس)، ضمن الجولة الأولى من البطولة الوطنية . وحافظ حسنية أكادير على الهدف الوحيد الذي سجله اللاعب أيوب لخضرأكمل القراءة »
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