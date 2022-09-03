fbpx
الرياضة

الحسنية يحرج بركان بميدانه

منذ دقيقتين
300 مشجع رافقوا الفريق السوسي وطرد مهري يفسد فرحتهم حقق حسنية أكادير فوزا ثمينا خارج ملعبه على نهضة بركان بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الخميس)، ضمن الجولة الأولى من البطولة الوطنية . وحافظ حسنية أكادير على الهدف الوحيد الذي سجله اللاعب أيوب لخضرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.