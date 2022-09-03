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الرياضة

فشل انتقال رونالدو إلى نابولي

منذ دقيقتين
كشف تقرير صحافي إيطالي عن سبب فشل انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، لصفوف نابولي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. وبحسب صحيفة إيطالية مقربة من نابولي، فإن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين من صفوف نابولي مقابل أكثر من 80 مليون أورو، مع إعارة رونالدوأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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