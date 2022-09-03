الرياضة
برشلونة يدعم جبهته اليمنى
نجح نادي برشلونة في تدعيم الجبهة اليمنى للخط الخلفي، بلاعب جديد، في آخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023. وأعلن البارسا في بيان رسمي، مساء أول أمس (الخميس)، توصله لاتفاق مع هيكتور بيليرين، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع آرسنال. وأوضح البيان أنأكمل القراءة »
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