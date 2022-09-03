الرياضة
الحدادي يواصل تنقلاته بـ “الليغا”
حط الرحال بخيتافي أملا في خوض مونديال قطر واصل الدولي المغربي منير الحدادي، تنقلاته بين أندية «الليغا»، وحط الرحال بخيتافي، قادما إليه من إسبانيول. وحسم خيتافي صفقة انتقال الحدادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وفضل منير الحدادي الانتقال إلى خيتافي، بعدما توصل الأخير إلى اتفاق رسمي معأكمل القراءة »
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