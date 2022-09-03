الرياضة
باكيتا: سنقدم مباريات كبيرة
مدرب أكادير قال إنه واجه منافسا قويا قال ماركوس باكيتا، مدرب حسنية أكادير، إنه يتوفر على تركيبة بشرية متجانسة، ستــــقدم مبــــاريات كبيـــــــرة خلال الموسم الجاري. وأضاف باكيتا “مباراتنا امام نهضة بركان كانت رائعة، ومهمة جدا خارج الميدان، وهي أول مباراة لي بالبطولة المغربية. الفريقان لعبا جيدا، وكانتأكمل القراءة »
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