fbpx
الرياضة

عرضان يحددان مستقبل مارسيلو

منذ 5 دقائق
كشف تقرير صحافي إسباني عن الوجهة المحتملة للبرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد السابق، الذي انتهى عقده مع الميرينغي هذا الصيف. ورحل مارسيلو (34 عاما) عن صفوف ريال مدريد، بعد 16 عاما قضاها بين جدران سانتياغو برنابيو، حقق خلالها كل شيء. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فمن المحتملأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.