الرياضة
عرضان يحددان مستقبل مارسيلو
كشف تقرير صحافي إسباني عن الوجهة المحتملة للبرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد السابق، الذي انتهى عقده مع الميرينغي هذا الصيف. ورحل مارسيلو (34 عاما) عن صفوف ريال مدريد، بعد 16 عاما قضاها بين جدران سانتياغو برنابيو، حقق خلالها كل شيء. وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فمن المحتملأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا