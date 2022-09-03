ملف الصباح
عقدة المستعمر
وهم الهيمنة التاريخية وصعوبة التخلص من عادة استغلال موارد المستعمرات لم تستوعب فرنسا بعد أن العالم تغير وأن مستعمراتها السابقة ترفض أن تستمر في منحها كل خيراتها بناء على سياسة الاستغلال البشعة، التي تمكنت من خلالها ربح الملايير وتسببت في تعميق الفقر في إفريقيا. وأصبح مواطنو إفريقيا،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا