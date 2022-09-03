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عقدة المستعمر

منذ دقيقة واحدة
وهم الهيمنة التاريخية وصعوبة التخلص من عادة استغلال موارد المستعمرات لم تستوعب فرنسا بعد أن العالم تغير وأن مستعمراتها السابقة ترفض أن تستمر في منحها كل خيراتها بناء على سياسة الاستغلال البشعة، التي تمكنت من خلالها ربح الملايير وتسببت في تعميق الفقر في إفريقيا. وأصبح مواطنو إفريقيا،أكمل القراءة »

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