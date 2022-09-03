الصباح الفني
حفل يجمع سلمى رشيد وجيجلي
أعلنت المغنية سلمى رشيد إحياء حفل فني بالبيضاء 17 شتنبر الجاري، رفقة المغني التركي مصطفى جيجلي. وتقاسمت رشيد مع متابعي صفحتها على “إنستغرام” فيديو يتضمن بعض المعلومات الخاصة بالحفل، مؤكدة أنه سيكون من تقديم المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف باسم “مومو”. وقالت رشيد في المنشور ذاته “موعدناأكمل القراءة »
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