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الصباح الفني

حفل‭ ‬يجمع‭ ‬سلمى‭ ‬رشيد‭ ‬وجيجلي‭  ‬

منذ 5 دقائق
سلمى‭ ‬رشيد‭ ‬‭(‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬سلمى‭ ‬رشيد‭ ‬إحياء‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬بالبيضاء‭ ‬17‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري،‭ ‬رفقة‭ ‬المغني‭ ‬التركي‭ ‬مصطفى‭ ‬جيجلي‭.‬ وتقاسمت‭ ‬رشيد‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬فيديو‭ ‬يتضمن‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالحفل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬المنشط‭ ‬الإذاعي‭ ‬محمد‭ ‬بوصفيحة‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ “‬مومو‭”.‬ وقالت‭ ‬رشيد‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬ذاته‭ “‬موعدنا‭أكمل القراءة »

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