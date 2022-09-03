وطنية
“كعكة” المناجم بجهة البيضاء
مقترح باقتسام الرسوم المفروضة على الاستغلال يثير نقاشات تصل إلى مكاتب مسؤولين تزاحم جهة البيضاء سطات الجماعات الترابية الفقيرة المنتشرة في 16 عمالة وإقليما في الرسم المفروض على استغلال المناجم، وهو المقترح الذي يجري تداوله منذ أيام، وسبق لرؤساء مجالس جماعية، أن عبروا عن موقفهم منه. وحركأكمل القراءة »
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