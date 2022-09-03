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الصباح الفني

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منذ 17 ثانية
ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬للإمساك‭ ‬بعنكبوت تسبب‭ ‬العناكب‭ ‬رهبة‭ ‬لدى‭ ‬الكثيرين،‭ ‬يستوي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء،‭ ‬الكبار‭ ‬والأطفال،‭ ‬سيما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العناكب‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭. ‬وفي‭ ‬واقعة‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬عاد‭ ‬رجل‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬إلى‭ ‬منزله،‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬ليجد‭ ‬عنكبوتا‭ ‬ضخما‭ ‬في‭ ‬منزله‭. ‬وكان‭ ‬العنكبوت‭ ‬الذي‭ ‬رآه‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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