الصباح الفني
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ثلاثة رجال للإمساك بعنكبوت تسبب العناكب رهبة لدى الكثيرين، يستوي في ذلك الرجال والنساء، الكبار والأطفال، سيما إذا كانت العناكب كبيرة الحجم. وفي واقعة حدثت في بريطانيا، عاد رجل من مانشستر إلى منزله، بعد عطلة قضاها في اليونان، ليجد عنكبوتا ضخما في منزله. وكان العنكبوت الذي رآهأكمل القراءة »
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