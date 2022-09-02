عمدة الرباط تستقبل وفدا من شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي

استقبلت أسماء غلالو، عمدة الرباط، اليوم (الجمعة)، رفقة أعضاء مكتب مجلس المدينة، وفدا من شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي برئاسة ليديا بيريرا، لبحث آفاق التعاون بين المغرب والدول الأوربية بما يسهم في توطيد العلاقات وتبادل التجارب والخبرات.

وعرضت الرئيسة على وفد شبيبة الحزب الشعبي الأوروبي، خلال هذا اللقاء، أهم الأوراش التي عرفتها العاصمة في إطار برنامج الرباط عاصمة الأنوار، وكذا خصوصية 2022، التي ستعرف العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إطار اختيار الرباط العاصمة الافريقية للثقافة، وعاصمة الثقافة للعالم الاسلامي، فضلا عن تخليد الذكرى العاشرة لإدراج الرباط من قبل منظمة اليونيسكو على قائمة التراث العالمي.

وأكدت غلالو، خلال الاجتماع، أن عملها كعمدة لم يكن له أن يكتمل من غير دعم فريقها والمُشَكَّل من نائبات ونواب الرئيسة، والذي يقوم بعمل جدي لخدمة سكان العاصمة الرباط.

من جهتها، قالت ليديا بيريرا، رئيسة الوفد الأوربي، أنها أعجبت كثيرا بالرباط، وبالمشاريع الهيكلية التي شاهدتها على أرض الواقع، وتساءلت عن كيفية المزاوجة بين مدينة خضراء ومشكلة المحافظة على التوازنات البيئية خصوصا مع الأزمة الحادة التي يعرفها العالم بخصوص نقص المياه. وهو الأمر الذي تفاعلت معه العمدة، حيث أكدت للوفد الأوربي أن المساحة الخضراء بعاصمة المملكة يتم سقيها بالمياه المستعملة بعد معالجتها.

كما تم فتح نقاش بين الوفد الاوربي والعمدة ونوابها هم مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالرباط.