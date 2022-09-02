حوادث
سقوط لص العيادات بالبيضاء
دوخ الضحايا بعد تنفيذه عدة سرقات شملت مبالغ الفحوصات وهواتف المستخدمات أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن عين الشق بالبيضاء، مساء الثلاثاء الماضي، بلص خطير مختص في سرقة العيادات بعدد من مناطق وأحياء العاصمة الاقتصادية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه يعتبر من ذوي السوابق القضائية العديدة،أكمل القراءة »
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