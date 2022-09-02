وفاة الفنان نورالدين بكر

أعلنت النقابة المغرية لمهنيي الفنون الدرامية، عن وفاة نور الدين بكر، بعد معاناة مع المرض.

وبهذه المناسبة الأليمة تقدمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، في منشور لها عبر “فايسبوك” بـ”خالص العزاء لاسرة الفنان الكبيرة والصغيرة ولكل محبيه، راجية من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته”.

ويعد الفنان نور الدين بكر من مواليد الدار البيضاء سنة 1952، من بين أشهر الكوميديين المغاربة، عاش أفضل فترات مشواره الفني في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي التي قدم معها أفضل المسرحيات والتي اعتبرت الأفضل في تلك الفترة من بينها مسرحيتي “شرح ملح” و”حب وتبن” سنة 1998، بالإضافة إلى عمله في عدة مسلسلات وسيتكومات لعل أشهرها مسلسل سرب الحمام سنة 1998 مع رشيد الوالي، ومجموعة أخرى من السيتكومات والمسرحيات.