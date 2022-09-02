وطنية
الزيادات في الأسعار تلتهب
ارتفاع أثمان المحروقات والدواجن والبيض والخضر والورق رغم أن القيود التي فرضها فيروس كورونا، قد زالت بدرجة كبيرة، كما أن أزمة الطاقة بدأت بالانفراج، إلا أن أسعار عدد من المواد في المغرب تستمر في الارتفاع، فبعد أن كانت الحكومة تتحجج بظروف خارجية، إلا أن بعض الزيادات سببهاأكمل القراءة »
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