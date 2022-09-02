اذاعة وتلفزيون
الفيلالي في “الأولى”
تكلف بتقديم “وليدات بلادي” الموجه للأطفال يخوض حمزة الفيلالي، تجربة تلفزيونية جديدة، إذ شرع، قبل أيام قليلة، في تصوير حلقات برنامج جديد لصالح القناة “الأولى”، ويتعلق الأمر ببرنامج “وليدات بلادي” الموجه للأطفال. وقال الفيلالي إن البرنامج يتيح الفرصة للأطفال لإبراز مواهبهم المتعددة، مشيرا إلى أنه من المقررأكمل القراءة »
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