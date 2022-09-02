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بوخليط يكتب عن شعرية باشلار
صدر حديثا للباحث سعيد بوخليط، كتاب جديد بعنوان “شعرية غاستون باشلار وقضايا الترجمة “عن منشورات “الآن ناشرون وموزعون” بالأردن. ويضم الكتاب بين طيات صفحاته عدة حوارات لامست متن باشلار “الناقد الأدبي” وقضايا الترجمة؛ أُجرِيت مع بوخليط طيلة فترات زمانية متباعدة وانصبت موضوعات نقاشها أساسا على السعي إلى محاولةأكمل القراءة »
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