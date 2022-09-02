fbpx
اذاعة وتلفزيون

بوخليط يكتب عن شعرية باشلار

منذ 21 ثانية
صدر حديثا للباحث سعيد بوخليط، كتاب جديد بعنوان “شعرية غاستون باشلار وقضايا الترجمة “عن منشورات “الآن ناشرون وموزعون” بالأردن. ويضم الكتاب بين طيات صفحاته عدة حوارات لامست متن باشلار “الناقد الأدبي” وقضايا الترجمة؛ أُجرِيت مع بوخليط طيلة فترات زمانية متباعدة وانصبت موضوعات نقاشها أساسا على السعي إلى محاولةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.