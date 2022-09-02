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“وعد إبليس” على “شاهد”
أعلنت منصة “شاهد vip” موعد طرح حلقات مسلسل “وعد إبليس”، من بطولة عمرو يوسف، إذ من التوقع أن تعرض الحلقة الأولى 16 شتنبر الجاري. وتدور أحداث العمل في إطار رعب تشويقي، إذ يتكون من 6 حلقات، وتشارك في بطولته الأمريكية باولا باتون وعائشة بن أحمد وفتحي عبدأكمل القراءة »
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