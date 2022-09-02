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وطنية

احتياجات‭ ‬الخزينة‭ ‬تتجاوز‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬درهم

منذ 5 دقائق
ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تتجاوز‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المالية‭ ‬للخزينة‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬للاقتراض‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي‭. ‬وساهمت‭ ‬البرامج‭ ‬ذات‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المخصصات‭ ‬المالية،‭ ‬خاصة‭ ‬تعميم‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬ومختلف‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للحكومة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقليص‭ ‬تداعيات‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭أكمل القراءة »

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