وطنية
احتياجات الخزينة تتجاوز 100 مليار درهم
ينتظر أن تتجاوز الاحتياجات المالية للخزينة 100 مليار درهم، ما دفع الحكومة إلى اللجوء للاقتراض من السوق الداخلي والخارجي. وساهمت البرامج ذات البعد الاجتماعي في رفع المخصصات المالية، خاصة تعميم التغطية الصحية ومختلف أشكال الدعم التي تقدمها للحكومة من أجل تقليص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواقأكمل القراءة »
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