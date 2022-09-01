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الصباح الفني

‭”‬مالكة‭ ‬الفاسي‭” ‬في‭ ‬عمل‭ ‬قصصي

منذ 17 ثانية
غلاف‭ ‬الإصدار‭                                   (‬خاص‭)‬
إصدار‭ ‬جديد‭ ‬للكاتب‭ ‬زهير‭ ‬قاسيمي‭ ‬موجه‭ ‬لليافعين صدر‭ ‬حديثا‭ ‬للكاتب‭ ‬والقاص‭ ‬زهير‭ ‬قاسيمي،‭ ‬مؤلف‭ ‬جديد‭ ‬موجه‭ ‬لليافعين‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬عنوان‭ “‬مالكة‭ ‬الفاسية‭.. ‬المقاومة‭ ‬العالمة‭”.‬ ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬العمل‭ ‬الخامس‭ ‬الذي‭ ‬ألفه‭ ‬كاتب‭ ‬الأطفال‭ ‬زهير‭ ‬قاسيمي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬أحداثا‭ ‬تاريخية‭ ‬وشخصيات‭ ‬ظلت‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬ذاكرة‭ ‬المقاومة‭ ‬المغربية‭أكمل القراءة »

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