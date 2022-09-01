الصباح الفني
”مالكة الفاسي” في عمل قصصي
إصدار جديد للكاتب زهير قاسيمي موجه لليافعين صدر حديثا للكاتب والقاص زهير قاسيمي، مؤلف جديد موجه لليافعين اختار له عنوان “مالكة الفاسية.. المقاومة العالمة”. ويعد هذا الكتاب العمل الخامس الذي ألفه كاتب الأطفال زهير قاسيمي في ما يخص أحداثا تاريخية وشخصيات ظلت راسخة في ذاكرة المقاومة المغربيةأكمل القراءة »
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