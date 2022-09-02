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الرياضة

سيدي قاسم ينتدب سبعة لاعبين

منذ 3 دقائق
عزز اتحاد سيدي قاسم، الممارس في القسم الوطني هواة، صفوفه بسبعة لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتعاقد الفريق مع أيوب الحيان قادما من وداد تمارة، وياسين القاسمي والمهدي المنصوري من النسمة السطاتية، وياسين خرشاش من فتح الناظور، وعلي ولا الشاعر من النادي البلدي لورزازات، ولحسن النفاعي منأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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