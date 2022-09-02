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الزغبي في جولة بأمريكا تستعد الفنانة نوال الزغبي لجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال نونبر و دجنبر المقبلين. وتعيش النجمة نوال الزغبي، خلال الآونة الأخيرة فترة نشاط فني كثيف، حيث طرحت أغنية جديدة “حفلة”، وأحيت أكثر من حفل غنائي في عدد من الدول. كما أحيت الزغبي،أكمل القراءة »
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