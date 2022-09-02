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مافيا البحر تورط مسؤولين
ملف 1200 قارب غير قانونية بالداخلة يصل القضاء ويضع رجال سلطة في قلب فوضى الصيد اتسعت دائرة المعنيين بالخروقات الواردة في تقارير منجزة بخصوص فوضى الصيد التقليدي بالداخلة، إذ ارتفعت أصوات المهنيين تفضح تواطؤ كل المتدخلين، بمن في ذلك المسؤولون عن الإدارة الترابية والقوات العمومية. وأوضحت مصادرأكمل القراءة »
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