fbpx
الأولى

مافيا البحر تورط مسؤولين

منذ دقيقتين
ملف 1200 قارب غير قانونية بالداخلة يصل القضاء ويضع رجال سلطة في قلب فوضى الصيد اتسعت دائرة المعنيين بالخروقات الواردة في تقارير منجزة بخصوص فوضى الصيد التقليدي بالداخلة، إذ ارتفعت أصوات المهنيين تفضح تواطؤ كل المتدخلين، بمن في ذلك المسؤولون عن الإدارة الترابية والقوات العمومية. وأوضحت مصادرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.