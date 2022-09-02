fbpx
الصباح الفني

الساهر يفترش الأرض في مطار

منذ 24 ثانية
نشر النجم العراقي كاظم الساهر، صورة جديدة له من صالة أحد المطارات، وهو يفترش الأرض وبجواره حقيبة سفر خاصة به. وعلق كاظم الساهر على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، قائلا: “ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California”. ومنذ أيام نشر كاظم الساهر مقطع فيديوأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 24 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.