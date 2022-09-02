حوادث
شركات للسطو على عقارات ببوسكورة
المتورطون يقتنون حصصا من الشياع ويسطون عليه كاملا وبطرق ملتوية ويحولونه إلى مشاريع بالملايير كشفت فضيحة بيع شهادات إدارية مزورة لاستغلالها في تحفيظ العقارات، عن خطط جهنمية من قبل جهات ببوسكورة، للسطو على عقارات الغير، وتحويلها إلى مشاريع عقارية متنوعة تدر عليها أرباحا بالملايير. وحسب مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »
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