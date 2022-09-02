fbpx
حوادث

شركات للسطو على عقارات ببوسكورة

منذ 10 دقائق
المتورطون يقتنون حصصا من الشياع ويسطون عليه كاملا وبطرق ملتوية ويحولونه إلى مشاريع بالملايير كشفت فضيحة بيع شهادات إدارية مزورة لاستغلالها في تحفيظ العقارات، عن خطط جهنمية من قبل جهات ببوسكورة، للسطو على عقارات الغير، وتحويلها إلى مشاريع عقارية متنوعة تدر عليها أرباحا بالملايير. وحسب مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.