أســــــرة
رقــــــــم: 4 خطوات
تتحسن جودة حياة المريض بشكل كبير بعد إجراء عملية زراعة الأعضاء، إلا أنه يجب عليه الاتباع، إلى جانب تناول الأدوية المثبطة للمناعة، بعض الخطوات للحفاظ على صحته. ومن بين تلك الخطوات المراقبة الذاتية للصحة، إذ يجب على المريض إجراء بعض الفحوصات بشكل يومي، منها فحص السكر وقياسأكمل القراءة »
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