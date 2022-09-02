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مجتمع

عراقيل أمام عجلة الاستثمار بالبيضاء

منذ 9 دقائق
مشروع مصادق عليه من قبل ثلاث وزارات يتعثر بسبب رسالة كيدية لا تخلو أي جهة من جهات المملكة من عراقيل موضوعة عمدا في عجلات الاستثمار، وتتعدد البؤر التي تحدث عنها الملك في خطاب العرش، نهاية يوليوز الماضي، عندما قال بأن «أخطر ما يواجه تنمية البلاد والنهوض بالاستثمارات،أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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