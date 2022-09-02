الصباح الفني
مراد يعتذر للمغاربة
قدم مغني الراب المغربي الإسباني مراد الخطوطي الشهير بـ “مراد”، اعتذاره مجددا للمغاربة بعد حمله علم بوليساريو في حفل غنائي باسبانيا أخيرا. وأكد المغني المغربي أنه حمل علم الجبهة الانفصالية ظنا منه انه علم فلسطين، وأضاف في بث مباشر على تيك توك “بدأت المعلومات تنتشر في المغرب،أكمل القراءة »
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