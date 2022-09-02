مجتمع
استقرار أسعار زيوت المائدة
استبعد فاعلون في قطاع زيوت المائدة أن تعرف أسعارها انخفاضا ملحوظا، خلال الشهور المقبلة، بالنظر إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق الدولية ما تزال مرتفعة وأن الصناعات المحلية تستورد ما يناهز 98 في المائة من احتياجاتها من الحبوب الزيتية من الخارج، ما يجعلها تحت رحمة تقلبات، ليسأكمل القراءة »
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